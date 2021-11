Le Théâtre des Champs-Elysées accueille jusqu'au 19 novembre Tchaïkovsky et son opéra Eugène Onéguine. Adaptée d'un roman de Pouchkine. c'est une œuvre intemporelle dont Stéphane Braunschweig nous offre une mise en scène à la fois radicale et très littéraire.

L'opéra Eugène Onéguine, de Tchaïkovsky, est joué jusqu'au vendredi 19 novembre au Théâtre des Champs-Elysées. Une mise en scène de Stéphane Braunschweig et dirigée par Karina Canellakis, avec l’orchestre National de France et le choeur de l’Opera de Bordeaux.

La littérature est très présente dans la mise en scène de Stéphane Braunschweig, qui nous propose une vision d’Onéguine subtile et néanmoins assez radicale, avec un point de vue aigu sur chaque personnage et son évolution. Les personnages sont incarnés avec beaucoup de justesse et d’engagement par toute la distribution, notamment le couple (ou plutôt le non-couple) Oneguine/Tatiana, formé par Jean-Sébastien Bou et Gelena Gaskarova.

Eugène Onéguine fait partie des sommets du plaisir que peut générer l'opéra. Pour la musique de Tchaïkovsky d'abord, dans laquelle on a envie de se rouler tant elle vous étreint, de l'ouverture jusqu'à la dernière seconde. Pour le livret aussi, magnifique adaptation du chef d'œuvre de Pouchkine dont Tchaïkovsky a gardé les scènes les plus importantes à ses yeux.

Eugène Onéguine nous plonge dans la campagne russe des années 1820, où vivent Tatiana et Olga avec leur mère et leur nourrice. Quand Lenski, le prétendant d’Olga, leur rend visite, il est accompagné par son meilleur ami, Onéguine, un jeune dandy pétersbourgeois qui ressemble aux personnages de romans dont l’imaginaire de Tatiana est peuplé. Elle tombe folle d’amour pour lui et, bouleversée, décide de lui écrire la nuit même. C’est la scène de la lettre, la grande scène de Tatiana :

Je t’attends… Dis le mot qui fera renaître le plus bel espoir de mon cœur, ou détruis ce rêve oppressant, avec, hélas, le mépris que je mérite… »

Onéguine choisira le mépris. Non content d’avoir éconduit la jeune fille, il courtisera sa sœur Olga, ce qui poussera Lenski à le provoquer en duel, qui s’avérera fatal pour son ami.