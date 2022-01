Pour son premier album, Florent Albrecht interprète les Nocturnes du compositeur irlandais John Field. Des morceaux rarement joués mais qui sont d'une grande richesse.

Les Nocturnes de John Field sont moins connues que celles de Chopin et souffrent d'être restées dans son ombre. Elles sont pourtant d'une grande sensibilité et d'une originalité étonnante.

En son temps, John Field fut célébré comme pianiste, pédagogue et compositeur. Sa place relativement confidentielle dans l'histoire du piano est probablement liée à sa personnalité, comme l'écrit Florent Albrecht : un dilettante génial, un épicurien assumé vivant en Russie une vie oisive faite de mondanités aimables et d'insouciance désinvolte, à l'abri des concurrences musicales européennes occidentales.

Liszt, qui fut le premier à établir une édition des Nocturnes de Field, écrit dans sa préface :

« Pour Field, l’art consistait dans la satisfaction qu’il trouvait à s’y livrer. Il ne s’inquiétait guère du reste, de la place qu’on lui assignerait, du renom qui l’entourerait, du succès ou de la durée de ses œuvres. »

Aujourd'hui, le son du pianoforte peut choquer nos oreilles, trop habituées à la rondeur des pianos modernes. Peu à peu, il génère pourtant quelque chose de presque addictif : plus on l'écoute plus on l'aime, et plus on a envie de l'écouter. Une atmosphère particulière se dégage de cet instrument à la fois très chantant et un peu rêche. Ce n'est pas un piano offert, il faut l'apprivoiser, ce que fait magnifiquement Florent Albrecht qui en extrait tout son potentiel expressif.

Le parcours atypique de Florent Albrecht est particulièrement touchant. Bien qu'il ait toujours joué du piano, il a d'abord fait carrière dans l'industrie du luxe. Mais à quarante ans, il ose se lancer au conservatoire de Genève : il en sort major en 2018. Aujourd'hui, à 45 ans passés, il sort son premier enregistrement.

Les Nocturnes de John Field, interprétées par Florent Albrecht, est paru aux éditions Hortus. Florent Albrecht sera en concert demain soir au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, avec ces nocturnes et des airs de Bel Canto, accompagné des chanteuses Marie Perbost et Chantal Santo-Jeffery.