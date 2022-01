Cet opéra en 5 actes se jouera à partir de demain, et jusqu'au 3 février, à l'Opéra Comique à Paris. Reprise de la production crée en 2018, mise en scène par Cyril Teste et dirigée par Louis Langrée, avec dans le rôle d’Hamlet Stéphane Degout et dans celui d’Ophélie Sabine Devieilhe.

Portrait du compositeur Ambroise Thomas photographié en 1889 © AFP / Fondation Napoléon / Photo12

Extraits musicaux :