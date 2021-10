La jeune pianiste italienne Beatrice Rana interprète pour son nouvel album qui vient de paraître chez Warner Classics les 12 Études Op.25 et les Quatre Scherzi. Un programme qu’elle jouera en partie en récital le 11 octobre à la Philharmonie de Paris puis le 13 pour « Piano à Lyon » Salle Molière.

Beatrice Rana, c’est une pianiste, flamboyante, elle a 28 ans et une carrière internationale importante. Elle avait été révélée il y a quelques années avec son enregistrement des Variations Goldberg de Bach, à seulement 23 ans.

Ce qui est étonnant c'est qu’on pourrait considérer qu’il faut une certaine maturité pour s’attaquer aux Goldberg et que Chopin sied idéalement aux tous jeunes pianistes, et bien pour elle non, elle n’a pas abordé Chopin de bonne heure, considérant qu’il n’est pas un compositeur facile.

Sobre, visionnaire, et mystérieux, il exige de l’interprète une énorme préparation et un gros travail d’analyse…

A chaque étude sa spécificité technique : la n°1, qu’on écoute surnommée « harpe éolienne » est composée d’arpèges aux intervalles importants qui modulent sans cesse… Comme le dit Beatrice Rana, le cycle est centré sur des aspects fondamentaux qui ensemble constituent une technique pianistique tout à fait révolutionnaire à l’époque. Mais en même temps les études explorent des régions expressives inédites et donnent ainsi au genre une valeur nouvelle et une dignité qu’on ne lui connaissait pas.

Chopin est celui qui a crée l’étude de concert.

C’est le passage central de l’Etude n°5 qu’on écoute, je ne sais pas vous, mais moi ce thème me cueille à chaque écoute. Chopin était un amoureux fou du bel canto, comme le dit Beatrice Rana, il avait pour objectif de faire chanter son instrument. Objectif plus qu’atteint.

Beatrice Rana a des moyens techniques superlatifs, elle empoigne les études avec une aisance absolument désarmante… il faut l’entendre dans les études n°11 et 12, qu’elle prend à un tempo d’enfer, c’est volcanique, avec une main gauche d’acier… mais ma chronique dure 5’ et je ne voudrais pas qu’on se quitte sans écouter un extrait des 4 Scherzos, également au programme du disque…