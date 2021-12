C’est à la fois un film musical et un concert théâtral qui se jouera cet après-midi à la Maison de la Radio et de la Musique. Un projet qui s’adresse aux enfants à partir de 5 ans, écrit, réalisé et mis en scène par Floriane Bonanni, violoniste à l’orchestre philharmonique de Radio France.

Le concert spectacle « Élément terre mon cher Célestin ! » ce sera tout à l’heure à 14h30 et à 17h au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Et le film est disponible sur la chaîne YouTube de France Musique et sur le site d'Arte Concert.