C’est une production qui avait été créée en 2018 au Teatro Real de Madrid, dans la mise en scène de Bob Wilson et dirigée par Gustavo Dudamel, et qu’on peut découvrir pour la première fois à Paris. C’est en ce moment et jusqu’au 30 décembre sur la scène de la Bastille.

Une captation de ces représentations sera diffusé sur France Musique le samedi 8 janvier prochain, dans l'émission Samedi à l'opéra.

Extraits musicaux :

Acte II, orchestre et chœur

Acte II, In questa reggia