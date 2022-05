La comédie musicale de Leonard Bernstein se jouera à partir de demain et jusqu'au 29 juin à l’Opera national du Rhin, dans une production du Komische Oper de Berlin, mise en scène par Barrie Kosky et chorégraphiée par Otto Pichler, avec plus de soixante interprètes en scène.

« West Side Story » sur la scène de l’Opera national du Rhin, à Strasbourg © Klara Beck