Au programme de CO2 : l'aviation, mais également le festival écolo "We love green" et un projet autour des textiles recyclés

Avions et environnement © AFP / JEAN-LUC FLÉMAL / BELGA MAG / BELGA

CO2 mon amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature...

Au menu

Coup de projecteur sur le festival We love green , avec sa fondatrice et directrice Marie Sabot. Ce festival musical et éco-responsable se tient les 1er et 2 juin, au bois de Vincennes, en région parisienne.

, avec sa fondatrice et directrice Marie Sabot. Ce se tient les 1er et 2 juin, au bois de Vincennes, en région parisienne. Découverte d'une entreprise écologique et innovante, basée à Saint-Geours-de-Maremne (Landes), qui se lance dans un nouveau projet intitulé "Fileco". Thierry Toniutti , fondateur dirigeant de l’entreprise Ouateco, fabricant d’isolants écologiques, nous éclaire donc sur ce projet à partir de textiles usagés. L'idée est d'utiliser ces fibres pour la fabrication du béton et surtout d'isolants biosourcés . Une démarche qui s'inscrit pleinement dans l'économie circulaire, et qui, à terme, créera de nouveaux emplois.

, fondateur dirigeant de l’entreprise Ouateco, fabricant d’isolants écologiques, nous éclaire donc sur ce projet . Une démarche qui s'inscrit pleinement dans l'économie circulaire, et qui, à terme, créera de nouveaux emplois. A l'occasion du 50ème anniversaire de Nénette, la célèbre orang-outan de la Ménagerie du Jardin des Plantes, à Paris, Denis Cheissoux a tendu son micro à l'une de ses amies, Marie-Claude Bomsel, vétérinaire et ancienne directrice de ladite Ménagerie. Arrivée en France en 1972, Nénette est l’un des plus vieux orangs-outans de Bornéo connus au monde !

Le dossier

On s'attelle à un secteur très polluant, le 7e plus gros pollueur au monde... l'aviation ! Alors que les gaz à effet de serre issus du transport aérien ont presque doublé entre 1990 et 2006, il faut noter que ces émissions ne sont causées que par 3 à 7% de la population mondiale. Comment les compagnies aériennes réagissent-elles face à la "honte de prendre l'avion" ? Quelles seraient les solutions pour réduire les émissions de CO2 de ce secteur ?

Pour y voir plus clair, nous avons sollicité :

Gérard Feldzer, président du comité régional de tourisme IDF, consultant en aéronautique, Vice président de Ports de Paris, Président de l’Association Transports Passion, ancien pilote de ligne

Lorelei Limousin, responsable des politiques Climat -Transports au Réseau Action Climat

Programmation musicale

Belles soeurs - Malik Djoudi

Lindberg - Robert Charlebois/ Louise Forestier

Flor do sonho - Saulo Duarte

Pour aller plus loin

Le dossier sur la protection de l’environnement de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (ICAO)

Le rapport European aviation environmental de l'Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, 13/05/2019

5 mythes sur le transport aérien, Réseau Action Climat (17/12/2015)

Comment mettre fin au paradis fiscal dont bénéficie le transport aérien, Réseau Action Climat (13/05/2019)

The 16 European countries where airlines are in the top 10 carbon emitters. Transport & Environment, 08/05/2019

Leaked European Commission study on aviation taxes. Transport & Environment rend public une étude commandée par la Commission européenne sur la taxation du kérosène des avions. 13/05/2019

Initiative citoyenne européenne lancée par des étudiants pour rendre le transport aérien plus vert en taxant le kérosène

Flight Free - La campagne suédoise de boycott du transport aérien

Calculer son empreinte carbone et son impact sur le climat grâce à l'outil MICMAC (Mon Impact Carbone, Mes Actions Concrètes) de l’association de jeunes pour un Avenir climatique