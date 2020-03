Ce dimanche, direction les Calanques de Marseille, parc national à la fois maritime et terrestre, végétal et minéral, rural et urbain.

Près de Cassis © Getty / Marco Bottigelli

Le reportage

Calanque : une vallée creusée par une rivière du sud, puis offerte à la mer, nos petits fjords à l’accent du midi à nous. Sur plus de 20 kilomètres, c’est une succession de criques et d’anses. Les fossiles, bijoux incrustés dans le calcaire, nous disent les sédiments accumulés au fond des mers depuis plus de 100 millions d’années.

Mais au 21ème siècle, 1 à 2 millions de sapiens posent pieds, palmes, bateaux, regards tous les ans dans ces lieux de ressourcement, de loisirs, de travail de la pêche. Au printemps 2012, le premier Parc National périurbain sort de son bourgeon étatique. Car ici, on est dans une situation bien particulière : les Calanques, qui débutent dans le 8ème arrondissement de Marseille, sont victimes de leur attrait, soumis à un très fort niveau de pressions. Les enjeux de cohabitation entre la ville et l’espace protégé donnent le vertige.

Ce Parc est maritime et terrestre, végétal et minéral, rural et urbain. Il protège de l’avidité des hommes mais protège la nature aussi pour sauver l’homme.

Mathieu Imbert et Patrick Bonhomme, gardes du parc, nous accompagnent au large de l’archipel du Riou, dans ce massif le plus sec de France, ensoleillé, mistralisé un jour sur deux. La comédienne Ariane Ascaride nous raconte également ses Calanques, avec lesquelles elle a tissé un lien intime et puissant.

Mont Puget / Maxime Berenger

Callelongue Maïre dans les calanques / Maxime Berenger

