Formidable zone humide située dans l'Eure, le Marais Vernier est aussi un paradis à ciel ouvert pour les oiseaux.

Marais-Vernier, France, Eure, 2019 © AFP / MOULU PHILIPPE / HEMIS.FR

Une partie de l'émission est une rediffusion du reportage tourné au Marais Vernier (diffusé la première fois le 24 mai 2003), et l'autre est une rediffusion d'une séquence avec le botaniste Jean-Marie PELT qui nous raconte la rose.

Le reportage

Le Marais Vernier : le "verne" en vieux français, c’est l’aulne glutineux.

Nous sommes dans le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, sur la rive droite de l’industrie lourde, Notre-Dame-de-Gravenchon, de l’emploi. En face du bien être naturel fragile ?!

Vue d’oiseaux, vous avez sous vos plumes une ½ roue très belle, avec des lanières de terrain, les courtils, des jardins d'1km 2 de long sur quelques mètres de large. Beaucoup sont à l’abandon.

On rattache ce mode de parcellaire en arête de poisson à la conquête viking.

C’est le royaume des arbres têtards, comme le frêne que l’on taille tout en le régénérant.

On en fait de la litière, de la nourriture pour les bêtes ; ces arbres regorgent de biodiversité.

Arbres têtards du Marais Vernier, dans l'Eure © Radio France / Urban

Entrons dans la Réserve naturelle des Courtils de Bouquelon, labellisée Ramsar, imaginée, créée par Thierry Lecomte, docteur en biologie des organismes et des populations, conservateur de la réserve, administrateur de Ramsar France, administrateur de la fédération nationale des conservatoires d'espaces naturels.

Et pour entrer dans le marais, il vous faut deux outils : des bottes et des jumelles, accessoirement un magnétophone pour capter les cigognes et les grenouilles agiles.

Soyez serein les plantes carnivores ne vont pas vous mordre dans ce marais Vernier printanier.

