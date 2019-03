Nous partons en Bretagne, dans le Morbihan, à Plougoumelen, où une rivière reprend vie après la destruction d'un barrage.

Le Sal retrouve son lit naturel et la flore colonise le fond de l’ancienne retenue © photo Eau du Morbihan

CO2 mon amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature...

Les invités

Le reportage

Une rivière qui reprend vie dans le Morbihan, à Plougoumelen.

Denis Cheissoux s'est rendu sur les bords de la rivière Sal, accompagné du maire adjoint de Plougoumelen, Patrick Camus, d'Anne-Laure Caudal de la Fédération de la Pêche et de la Protection des Milieux Aquatiques et de Frédéric Onno d'Eau du Morbihan. Le barrage de Pont-Sal a été abattu en 2017 et petit à petit la rivière reprend ses droits, et le site retrouve son aspect antérieur à la construction du barrage, en 1960.

Le barrage et l’usine de potabilisation (construction 1960) / AB Drone

Avant : Le site de Pont Sal de 1960 à 2017 / AB Drone

Après : Le site de Pont depuis 2018 / AB Drone montage SCE

Programmation musicale

_"Nue"_, de Clara Luciani

_"L'eau qu'on boit"_, de Michel Fugain

_"Morning in American"_, de Durand Jones & The Indications

Pour aller plus loin :

EauFrance, toutes les informations et données publiques relatives à l’eau et aux milieux aquatiques

Documents sur l’eau et la biodiversité, un portail national de l’Office international de l’eau (OIEau) avec l'appui de l’Agence française pour la biodiversité (AFB)

L’Observatoire de l’eau en Bretagne, animé par le groupement d’intérêt public Bretagne environnement et piloté par l’État et le Conseil régional de Bretagne en collaboration avec l'Agence de l'eau

Eau & Rivières de Bretagne, fédération d’associations de protection de l’environnement

Le réseau des "Sites Rivières Sauvages"

Les Assises de l’eau sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire

Coordination Eau Bien commun, en faveur du droit humain à l’eau et à l’assainissement, d’une gestion publique et démocratique de l’eau et pour la préservation de la ressource

Le blog de Marc Laimé, spécialiste des politiques de l’eau