On ne présente plus ce paysan, penseur et partisan de la "sobriété heureuse"

Pierre Rabhi et Denis Cheissoux dans le jardin du premier en Ardèche © Radio France / Denis Cheissoux

Reportage en Ardèche chez Pierre Rabhi

Pierre Rabhi © Radio France / éditions Calmann-Lévy

Nous sommes chez Pierre Rabhi, face aux montagnes cévenoles que l'on aperçoit "bleues" en ce jour d'été.

Pierre Rabhi est un enfant de la terre.

Petit garçon, il en sut la valeur en Algérie, puis en arrivant à 23 ans en Ardèche.

Il quitta la ville, la condition ouvrière, la lobotomisation des esprits et trouva cette ancienne magnanerie posée face aux Cévennes.

Puis, avec sa femme Michèle, il redonna vie à des terres pauvres, à des terres que l’on croyait à jamais stériles.

Il étudie, observe, tente, écoute, expérimente et réussit. Le caillou s’incline, l’humus et le lombric s’imposent … poussent les légumes et les végétaux !

“L’humus”, c'est un mot qui a donné humanité, humilité, humidité. C’est un mot magique car il représente quelque chose de magique : le résultat d’une décomposition mais qui est une décomposition positive”.

Pierre Rabhi dans son jardin © Radio France / Denis Cheissoux

Rencontre rare avec cet homme de 82 ans, rencontre d’amitié entre Denis Cheissoux et Pierre Rabhi, qui réaffirme plus que jamais son souhait de sobriété heureuse dans un monde d’ébriété consumériste mortifère.

La vie avant tout, et le beau comme horizon avec un homme qui continue à dire ce qu’il fait et fait ce qu’il dit.

Un reportage de bien être avec le chant des cigales en prime…

A l'initiative de l'association Colibris en 2007 mais également d'autres structures (comme l’association Terre & Humanisme), Pierre Rabhi est également l'auteur de nombreux ouvrages, dont récemment : "Frères d'âme - entretien avec Denis Lafay : allons au-devant de la vie", avec Edgar Morin (Editions de l'Aube).

