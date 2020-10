A Savigny-les-Beaune, dans le jardin de Fred Bernard, puis dans des vignes où les chevaux ont remplacé les tracteurs.

Dans le vignoble du Domaine Chandon de Briailles, en Côte d'Or, la traction animale a supplanté le tracteur © Radio France / Denis Cheissoux

1ère escale dans le jardin de Fred Bernard

Le dessinateur Fred Bernard © Radio France / Frantogian

A l'occasion de la sortie de son ouvrage “Carnet d’un voyageur immobile dans un petit jardin” (Albin Michel), le dessinateur Fred Bernard a accueilli Denis Cheissoux dans son jardin tant aimé, à Savigny-les-Beaune.

A fil des saisons, il a observé et croqué les fleurs, les insectes, les oiseaux...toute la poésie de ce coin de Côte d'Or.

En 1999, lorsqu'il arrive dans ce lieu inhabité avec son frère, c'est un champ d'orties et de ronces.

Avec lui, on s'émerveille devant la pivoine coralline, la petite faune sauvage, etc., et on pénètre dans sa petite bambouseraie.

Y'a plein d'îles de vie dans ce jardin", d'après Melvil, le fils de Fred Bernard

2ème escale dans le Domaine Chandon de Briailles

Le vignoble de François de Nicolay, Domaine Chandon de Briailles, Côte de Beaune © Radio France / Denis Cheissoux

A quelques kilomètres du jardin de Fred Bernard, on découvre le Domaine Chandon de Briailles, vignoble en biodynamie, qui a fait le choix de la traction animale.

François De Nicolay a abandonné le tracteur au profit des chevaux afin de redonner un souffle à la vie microbienne des sols.

Une autre expérience intéressante qui inspire d'autres viticulteurs : le souffre a été remplacé par du lait écrémé pour combattre l'oïdium.

Programmation musicale

Quelque chose - Carla Bruni

_Hurt -_Arlo Parks

