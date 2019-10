Cette semaine, direction le Pas-de-Calais, et le littoral emblématique des Deux Caps !

Cap Blanc-Nez dans le Pas-de-Calais © Getty / Yann TIERNY

CO2 mon amour, l'émission qui rapproche les Hommes en nous rapprochant de la nature...

Le reportage nature

Cette semaine, direction le Pas-de-Calais, et le littoral emblématique des Deux Caps ! un promontoire, est-ce une péninsule ? Non c’est un cap et même deux … qui reniflent la mer et le ciel du Pas de Calais. Gardien de la Manche, les Caps Blanc-Nez et Gris-Nez voient passer 600 navires par jour … mais bien plus d’oiseaux dans ce ciel fait pour la migration. Migration d’automne avec les fous de Bassan, gravelots, spatules emplument les nuages.

Dans ce pays où le Viking a déposé ses dieux, ses drakkars, ses enfants blonds, Denis Cheissoux vous emmène dans cette histoire géologique écrite à la craie sur un tableau bleu. La craie du Blanc-Nez (crétacé) séparée de 12 km et 80 millions d’années du cap Gris-Nez, bien plus ancien (jurassic).

Et pour nous accompagner au cours de cette ballade de bord de mer :

Lorène Pascal, jeune bergère, qui fait paître ses 630 brebis sur les prés du Cap Blanc-Nez

Sébastien Mézière, technicien en patrimoine naturel au Parc Naturel Régional Caps et Marais d'Opale, chargé de mission Trame verte et bleue

Le mot de l'environnement

Le mot "loup" est décortiqué par le philosophe Dominique Bourg.

Pour aller plus loin :

