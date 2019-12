C'est en forêt de Chartreuse que Denis Cheissoux et le naturaliste Patrick Deschamps guettent les chouettes

Chouette effraie © Radio France / Domaine public

Le reportage

Denis Cheissoux et le naturaliste Patrick Deschamps ont attendu que la nuit tombe pour partir en lisière de forêt, en Chartreuse, pour guetter les chouettes. Sous une demi-lune, ils attendent patiemment et tendent l'oreille.

Bientôt, le fameux chant de la hulotte se fait entendre, le "hou hou" tremblé, suivi de quelques secondes de silence, puis de nouveau le "hou hou" tremblé. C'est le chant du mâle qui fait le beau.

Chouette de Tengmalm © Radio France / Christophe Sidamon-Pesson

Patrick Deschamps nous conte les différentes espèces de chouettes : la chouette hulotte, la chouette effraie, la chouette chevêche, la chouette de Tengmalm, la chevêchette - la plus petite.

On apprend que ces rapaces solitaires et nocturnes chassent une première fois en début de nuit puis de nouveau en pleine nuit : leurs proies s'appellent campagnols, mulots ou encore musaraignes. La menace principale qui pèse sur ces oiseaux c'est l'habitat. Les chouettes ont besoin d'un lieu tranquille, or c'est de moins en moins le cas.

Dans le froid hivernal et dans la pénombre, on apprend que la chouette effraie, dotée d'un masque blanc et d'yeux noirs, a inspiré les histoires de fantômes !

Le mot de l'environnement

L'agronome Marc Dufumier nous décortique le mot "agro-écologie".

Pour aller plus loin

