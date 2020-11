On n'en comptait plus 5 couples dans la région de l'Est il a 15 ans. Aujourd'hui les efforts ont permis de ramener ce chiffre à 22. Partons ensemble à la découverte d'un drôle de rapace: la chouette d'Athéna.

La chouette chevêche © Getty / Arterra/Universal Images Group

Le reportage

Regardez mes yeux d’or, je suis la chouette d’Athéna qui colle à l’image de la déesse de la Sagesse, je suis la chouette chevêche. Suivez-moi en pays de Sarrebourg, en Moselle, aux portes de l’Alsace et des Vosges. Mes effectifs étaient au plus bas. Le Collectif Préservons la biodiversité avec son président Jean Martin Heck, ses troupes actives de bénévoles qui sont dans le « faire » sont venus sur mon terrain : des espaces ouverts, des champs, des vieux arbres, des vergers de tiges hautes… idéal pour moi qui ne suis pas plus grosse qu’un merle. Plumage brun, blanc, gris, camouflée, je guette et chasse la souris, le campagnol. Ce Collectif de terrain améliore notre habitat, installe des nids avec le soutien de maraîchers, d’éleveurs, de scolaires. Et ça marche, on vit mieux, on est plus nombreuses. Ils se financent en vendant du jus de pommes, bref ils sont exemplaires. Et ainsi on va parler de moi dans CO2 mon amour.

Programmation musicale

Paradigme - La Femme

Eveyrything you touch is gold - Gregory Porter

Pour aller plus loin :