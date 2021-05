A bord d'une petite barque, Denis Cheissoux découvre ce fleuve, ses couleurs et ses habitants animaliers, aux côtés du géographe Jean-Louis Michelot

Le Rhône © Radio France / Denis Cheissoux

Reportage au fil du Rhône

Condrieu et sa vue plongeante sur le Rhône © Radio France / Denis Cheissoux

Le géographe et naturaliste Jean-Louis Michelot accueille Denis Cheissoux, à Condrieu (dans le département du Rhône).

Ils empruntent une barque, découvrent l'île du Beurre et ses habitants les castors, puis font escale et longent le Rhône en parcourant sa forêt alluviale.

Toute une richesse printanière se déploie sous leurs yeux : hérons cendrés, cormorans, loutres, balbuzards, martins pêcheurs...

Castor en gros plan. © Radio France / Martine Bréson

Entretien avec Elisabeth Ayrault

On poursuit notre navigation sur le Rhône, avec Elisabeth Ayrault, Présidente du Directoire et Présidente-Directrice Générale de la Compagnie Nationale du Rhône et auteure de : “Les leçons du Rhône” (Actes Sud), qui nous livre un plaidoyer pour les fleuves !

Programmation musicale

La balade au bord de l'eau - Jacques Higelin

Waves of devotion - Rone

