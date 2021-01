Au coeur de la Bourgogne, Denis Cheissoux a tendu son micro à Emilie Jeannin, à l'initiative d'un projet d'abattoir mobile à la ferme

En ce jour d'été, les charolaises d'Emilie Jeannin se mettent à l'abri des haies, et sa chienne aussi !

Émilie Jeannin et son frère Brian élèvent 160 bovins charolais, à la ferme de Lignières, sur la commune de Beurizot (Côte-d’Or) ; une ferme en polyculture/élevage, avec des prairies naturelles et des cultures (blé, orge, avoine...).

Emilie Jeannin relate à Denis Cheissoux son projet d'abattoir mobile, inspiré d'expérimentations suédoises.

L'idée est de transporter l'abattoir- et non les animaux- de ferme en ferme.

En France, on dénombre 250 abattoirs, très concentrés géographiquement dans les régions de l'ouest (Bretagne, Pays de la Loire...), ce qui implique que certains animaux parcourent des centaines de kilomètres avant d'être abattus.

Cet abattoir mobile doit garantir de bonnes conditions d'hygiène, et le respect des animaux, en leur évitant notamment le stress des abattoirs conventionnels.

Or, comme le rappelle l'éleveuse, une bête abattue dignement est plus goûteuse.

"Pour moi, la solution de l'abattage mobile est indispensable si on veut maintenir de l'élevage paysan, et si on veut donner une mort digne à nos animaux.", Emilie Jeannin