L'ethnobotaniste a ouvert son jardin des Alpes-de-Haute-Provence à Denis Cheissoux

L'ethnobotaniste François Couplan © Radio France / Denis Cheissoux

Dans le jardin provençal de François Couplan

Vue de chez François Couplan, dans les Alpes-de-Hautes-Provence © Radio France / Denis Cheissoux

Nous sommes à 1000 mètres d'altitude, pas très loin des Gorges du Verdon, en pleine nature.

François Couplan nous fait visiter son jardin - "qui pousse tout seul" !

Ensemble, ils vont cueillir des égopodes, plantes comestibles de la même famille des carottes sauvages, pour ensuite les déguster dans une omelette.

François Couplan et Denis Cheissoux © Radio France / Denis Cheissoux

La cueillette des plantes sauvages, chère à François Couplan, est une expérience hautement sensorielle. Sur leur chemin, ils rencontrent la sauge des près, l'épiaire des bois, le millepertuis, la laitue sauvage ou encore la carotte sauvage.

Nous, humains, sommes faits pour manger des plantes sauvages.", nous rappelle l'ethnobotaniste tout en précisant les carences de notre alimentation contemporaine.

Epiaire des bois / Ivar Leidus

Spécialiste des utilisations traditionnelles des plantes sauvages et cultivées, qu'il a étudiées sur les cinq continents, François Couplan propose des stages, avec sa compagne Keiko Imamura, non seulement autour de la cueillette et de la cuisine desdites plantes mais également autour de la survie en pleine nature.

François Couplan et sa compagne, la cuisinière Keiko Imamura © Radio France / Denis Cheissoux

Pour aller plus loin

Ouvrage de François Couplan "Ce que les plantes ont à nous dire" (Les liens qui libèrent)

Tela botanica, le réseau de la botanique francophone

La Garance Voyageuse, une belle revue botanique

L’association d'ethnobotanique EPI a pour but la connaissance et la valorisation des savoirs locaux liés aux plantes

Tout ce que vous voulez savoir sur les salades sauvages. Un site dédié des Ecologistes de l’Euzière

Les plantes sauvages, connaitre, cueillir, utiliser de Thierry Thevenin. Réédité en format poche pour les sorties botaniques (Editions Lucien Souny)

Saveurs printanières de fleurs sauvages d’Annie-Jeanne et Bernard Bertrand (Editions de Terran)

Cueillir et cuisiner les plantes sauvages de Mireille Sicard (Editions Edisud)

Récolter les jeunes pousses des plantes sauvages comestibles. Gérard Ducerf (Editions de Terran)

Programmation musicale