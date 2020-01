L'amoureux des montagnes et de la faune sauvage a tourné un nouveau film sur ce prédateur si controversé

Un loup filmé par le documentariste Jean-Michel Bertrand © Radio France / Jean-Michel Bertrand

Le reportage

Un loup saisi par la caméra de Jean-Michel Bertrand pour son film "Marche avec les loups" © Radio France / Jean-Michel Bertrand

A l'occasion de la sortie de son nouveau film (15 janvier 2020), "Marche avec les loups", le réalisateur et documentariste Jean-Michel Bertrand a amené Denis Cheissoux dans l'Embrunais, région naturelle des Hautes-Alpes.

Nous sommes au bord d'un torrent, le Rabioux, pour évoquer l'une de ses passions : le loup, qu'il suit et filme depuis 2013.

Après "La vallée des loups", Jean-Michel Bertrand a eu envie d'évoquer d'autres thèmes plus méconnus : le mystère de la dispersion des loups, l'auto-régulation de ce prédateur ou encore sa dimension territoriale.

On apprend, entre autres, que sur un territoire donné, il y a toujours le même nombre de loups.

Jean-Michel Bertrand, image extraite de son documentaire "Marche avec les loups" © Radio France / Jean-Michel Bertrand

Pendant près de deux ans, le documentariste a suivi des jeunes loups, qui quittent leur meute en quête de nouveaux espaces et de nouveaux territoires. Entre vallées sauvages et zones urbaines, ces loups doivent affronter de multiples défis : l'accueil parfois hostile qu'ils reçoivent de leurs semblables ou encore les tirs dits "de prélèvement". Et puis enfin, la découverte d'un espace inoccupé, favorable pour ces jeunes animaux.

Un documentaire en immersion, tourné souvent en solitaire ou accompagné d'une toute petite équipe. Un film-enquête sur la dispersion des loups, mais également une réflexion philosophique sur la place de la nature sauvage dans nos vies et nos milieux.

Le mot de l'environnement

La linguiste Henriette Walter retrace l'origine du terme "loup".

