Nous partons à Pougne-Hérisson, dans les Deux-Sèvres, avec pour guide l'artiste performer Yannick Jaulin

Denis Cheissoux et Yannick Jaulin, conteur, devant la chapelle de Pougne-Hérisson (Deux-Sèvres) © Radio France / Denis Cheissoux

CO2 mon amour, l'émission qui rapproche les Hommes en nous rapprochant de la nature...

Le reportage

Denis Cheissoux s'est rendu à Pougne-Hérisson, village de moins de 400 habitants des Deux-Sèvres, institué "nombril du monde" par le conteur Yannick Jaulin. Natif de ce pays, la Gâtine, il en a fait le fil rouge de ses contes et de ses spectacles.

"Passage du nombril"", à Pougne-Hérisson © Radio France / Denis Cheissoux

Du 10 au 26 octobre, on peut retrouver Yannick Jaulin au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris, pour "Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour".

En compagnie de cet artiste, on "ouvre la porte du nombril", on déambule dans Pougne-Hérisson, pays de granite : de la chapelle Saint-Georges au Jardin des histoires de monde de Pougne-Hérisson en passant par le laboratoire d'ombilocogie de Robert Jarry. Réflexion autour des mythes, de l'importance du récit et des langues.

Pour Yannick Jaulin :

La diversité linguistique va de pair avec la diversité écologique"

Il est question d'oralité, de poésie mais aussi de terroir dans cette itinérance poético-écologique !

Focus sur les bassines ou retenues d'eau

Et pour approfondir ce reportage, nous aurons au téléphone Julien Le Guet, porte-parole du collectif citoyen"Bassines non merci !", qui nous éclaire sur les problématiques des bassines ou retenues d'eau.

Le mot de l'environnement

La philosophe Cynthia Fleury nous livre sa définition du terme "les communs".

Programmation musicale

Coeur poids plume -Hervé

James Bond -Iggy Pop

