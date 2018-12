Balade au milieu des papillons, finance écologique ou encore bâtiments bas carbone....sont au programme de CO2 !

Papillon (Anthocharis cardamines) © Getty / Gil Gautier

CO2 mon amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature...

Au menu

Une forêt d’Île-de-France menacée par un projet de parc de loisirs. Julie Lefebvre, vice-présidente de l'association "Patrimoine et Environnement de Romainville" nous conte son combat, et celui de ses camarades, pour la défense de la forêt de la Corniche des Forts, située entre Romainville, Pantin, Noisy-le-Sec et les Lilas (Seine-Saint-Denis), alors que les travaux ont démarré début octobre. A lire : "Tokyo, Rio, Singapour ou Toronto valorisent leurs forêts urbaines, faisons de même !", la tribune des Amis de la forêt de la Corniche des Forts parue dans Libération.

Quand l'intelligence artificielle se met au service des bâtiments pour les décarboner... Pierre Trémolières, président directeur général d’ACCENTA nous éclaire à ce sujet.

Peut-on concilier aviation et démarche écologique ? Paroles de jeunes, avec deux étudiantes de l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile (Toulouse). Mathilde et Ainhoa nous expliquent les actions menées par le "Bureau Solidaire de l'ENAC" en faveur du développement durable.

Une balade dans le Jardin des papillons de Digne-les-Bains (Alpes-de-Hautes-Provence) en compagnie de son initiateur Nicolas Maurel.

Des entreprises versent 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales ! Isabelle Susini, directrice France de 1% For the Planet nous détaille cette initiative. Le 1% for the Planet, créé par Yvon Chouinard (Patagonia) en 2002, a organisé ses rencontres annuelles entre philanthropes et associations les 9 et 10 octobre derniers. Bloom et Générations Futures sont les deux associations promues. Au-delà de cet événement, ce sont 200 entrepreneurs philanthropes (leur nombre a doublé sur la dernière année) qui versent 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales via 1% for the Planet France.

