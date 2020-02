Denis Cheissoux a tendu le micro à Jean Vogel, maire de Saales, qui a planté des arbres fruitiers ou encore qui s'est battu pour la conservation de l'école.

Vue d'avion mairie de Saales, dans le Bas-Rhin © Radio France / Mairie de Saales

Le reportage

Entre grès et granite, Saales, route du sel depuis l’époque gauloise, est une commune d’Alsace, du Bas-Rhin, posée sur un col des Vosges.

Ce passage entre Saint-Dié et Strasbourg cultive une terre pauvre faite pour le seigle ou les résineux. La tempête de 1999 balaya en un tour de vent une partie de la forêt. Elle retourna la terre, les esprits et fit entrer la lumière dans des habitations où le soleil, masqué par ces grands fûts, ne frappait pas aux volets avant 11h.

Les mentalités sapinières se réinventèrent, obligées.

Des pommiers et d'autres arbres fruitiers ont été plantés à Saales, sous l'impulsion de son maire Jean Vogel © Radio France / Jean-Claude Philippe

Un maire visionnaire, amoureux fou de son territoire, Jean Vogel producteur de petits fruits de qualité, bâtit avec la population un rempart au renoncement si fréquent en zone rurale.

Saales et ses 850 habitants allaient vivre, attirer de nouveaux habitants, garder l’école, lutter contre les lois ruralicides qui découragent les meilleures volontés, prendre soin de ses eaux non polluées, s’ouvrir aux énergies renouvelables, planter des arbres fruitiers, recycler. Fabriquer du « bien être » ensemble est la boussole de ce maire qui termine son 4ème et dernier mandat.

Comment maintenir une population en évitant de prendre de la terre agricole et faire un lotissement ? Comment transformer les contraintes en chance ? Dans quelle mesure l’étranger n’est-il pas un ennemi mais une richesse ? Comment résister ?

Quand on est un village éloigné, il faut avoir l’habitude de crier fort pour être entendu par les décideurs de la vallée ! »

Saales, commune de 850 habitants située dans les Vosges © Radio France / Jean-Claude Philippe

A la lisière de la forêt qui a longtemps structuré le regard et l’avenir, cet agronome a beaucoup appris des peuples africains. Bien avant qu’on parle de démocratie participative, il a su déléguer, écouter et mettre ses administrés autour de la table pour créer un projet de territoire.

« Les incroyables développements réalisés ces 25 dernières années à Saales, et dans beaucoup d’autres villages, ne seront plus possibles demain, si nous ne réorientons pas notre politique ».

A Saales, on plante des arbres, il pousse des idées.

Denis Cheissoux s'est promené entre 500 et 800 mètres d'altitude, avec Jean Vogel qui a écrit « L’appel de Saales - le combat d'un maire pour réveiller la France rurale», préfacé par Axel Khan (Editions La nuée bleue).

