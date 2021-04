Rencontre avec le maire de Belleville-en-Beaujolais et des viticulteurs, engagés dans une démarche d'agroforesterie

Des haies sont plantées à Belleville-en-Beaujolais (Rhône) © mairie de Belleville-en-Beaujolais

1er reportage sur le mont Brouilly, dans le Beaujolais

Le Mont Brouilly, dans le Rhône © Radio France / Denis Cheissoux

La Communauté de Communes Saône Beaujolais, 42 communes, 42 000 habitants replante 42 kms de haies mais aussi des arbres fruitiers : c’est leur marathon de la biodiversité.

Le vice-président de cette Communauté de communes et maire de Belleville-en-Beaujolais, Frédéric Pronchery, raconte ce travail au sommet du Mont Brouilly, dominant une marée de vignes.

Vergers plantés à Belleville-en-Beaujolais / mairie de Belleville-en-Beaujolais

Puis, il nous présente des viticulteurs, Didier et Aymeric Vermorel, un père et son fils engagés dans une démarche d'agroforesterie, à Fleurie.

Des baies bocagères plantées en pourtour des vignes de Didier Vermorel / Didier Vermorel

Implantation de couverts végétaux et de paillage sur certaines parcelles de Didier Vermorel, viticulteur à Fleury / Didier Vermorel

2ème reportage à Embrun

Un martinet en vol / Paweł Kuźniar

Direction les Hautes-Alpes, une commune adhérente au Parc National des Ecrins, située entre 780 et 2800 mètres d’altitude !

Embrun, commune de plus de 6000 habitants, et plus de 900 espèces de plantes, 209 espèces d’oiseaux, 49 de mammifères !

L'adjoint municipal en charge de l'environnement et de la biodiversité, Christian Couloumy, nous présente l'Atlas de la biodiversité de sa commune : “La biodiversité, une chance pour Embrun!”, et toutes les démarches entreprises en faveur de cette dernière, comme l'attention accordée aux martinets au moment de la rénovation des bâtiments, les hôtels à insectes ou encore la réduction de l'éclairage public.

Embrun (Hautes-Alpes) © Radio France / Denis Cheissoux

Dans les deux cas, faire avancer son territoire avec la nature et pas contre. Le partage du territoire est une des clés de la survie humaine.

Pour aller plus loin

Association Envergures alpines

Vitiforest : Evaluation de l'impact de l'arbre agroforestier en contexte viticole. INRAE 2020

Agroforesterie et viticulture. Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

Viticulture et agroforesterie. Arbre et Paysage 32

Carte des Appellations d'Origine Protégée des vins de Beaujolais

Les atlas de la biodiversité communale. Office Français de la Biodiversité

Demandez à votre maire de faire un ABC (Atlas de la Biodiversité Communale). Office Français de la Biodiversité

Le Guide ABC. Ministère de l’Ecologie 2014

Programmation musicale