Une panthère des neiges à Kalispell, dans l'Etat du Montana, Etats-Unis © Getty / Jeff Wendorff

Le reportage

C'est chez Sylvain Tesson que Denis Cheissoux a entendu le récit de l'attente, du froid et de l'affût... dans l'espoir de voir, entre autres, la fameuse panthère des neiges.

C'est sur l'un des plateaux du Tibet, à plus de 4000 mètres d'altitude que se déroule l'incroyable aventure vécue par l'écrivain voyageur Sylvain Tesson et le photographe animalier, Vincent Munier. C'est à l'initiative de ce dernier qu'ils sont partis traquer le "fantôme des montagnes". L'un en a ramené un récit : "La panthère des neiges" chez Gallimard, l'autres des photos.

Au-delà de la fascination pour le félin, ils ont été tout autant éblouis par la richesse de la faune montagnarde : chats de Pallas, yacks, etc.

Les vertus de l'affût : l'immobilité, le silence, l'attention, la discrétion et la patience", Sylvain Tesson

Très difficile à observer car très discrète, la panthère des neiges se rencontre entre 2500 mètres et 5400 mètres, en Asie Centrale. Espèce en péril, sa population a décliné de plus de 20% ces 20 dernières années. Les causes? Dégradation et disparition de son habitat au profit de l’activité humaine et braconnage.

Sylvain Tesson, Vincent Munier et Denis Cheissoux au domicile de Sylvain Tesson © Radio France / Denis Cheissoux

Le mot de l'environnement

C'est au tour de Valérie Cabanes, juriste en Droit International spécialisée dans les Droits de l’Homme, porte-parole du mouvement citoyen "End Ecocide on Earth", de nous proposer un nouveau mot de l'environnement : écocide.

Pour aller plus loin

Quelques photos de l'aventure de Vincent Munier et Sylvain Tesson à la recherche de la panthère des neiges

Tibet / Vincent Munier

Panthère / Vincent Munier

Panthère des neiges © Radio France / Vincent Munier

Les deux aventuriers au repos / Vincent Munier

L’exposition "La panthère des neiges" par Vincent Munier et Sylvain Tesson, à la Galerie Blin plus Blin à Paris, jusqu'au à 9 novembre

Les sentiers de la photo, expo photo à ciel ouvert au Haut-du-Tôt, village le plus haut des Vosges, jusqu’au 30 octobre

Pages arrachées à Sylvain Tesson, une série de fictions sur France Culture

Masterclass de Sylvain Tesson sur France Culture

