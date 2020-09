Le rédacteur en chef de "Cerveau & Psycho" vient de publier "Où est le sens ? - Les découvertes sur notre cerveau qui changent l'avenir de notre civilisation"

"Où est le sens ?" dans les neurosciences ? © Getty / mikroman6

Denis Cheissoux reçoit Sébastien Bohler pour son dernier ouvrage intitulé "Où est le sens ?- Les découvertes sur notre cerveau qui changent l'avenir de notre civilisation", publié chez Robert Laffont.

Après "Le bug humain - pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher", le docteur en neurosciences mais également rédacteur en chef du magazine "Cerveau & Psycho" prolonge sa réflexion sur le rôle joué par notre cerveau face à nos existences individuelles et collectives.

Dans cet opus, "Où est le sens?", il met en lumière une zone de notre cerveau nommé "cortex cingulaire".

Ce dernier se nourrit de repères, d'ordre, de contrôle et de prédictibilité.

Or, dans un monde de plus en plus incertain, où la précarité touche tous les champs de l'existence, et où les croyances religieuses reculent, ce cortex cingulaire est mis à mal. L'être humain a perdu de vue le sens, et son cortex tire la sonnette d'alarme.

Face au réchauffement climatique, au chômage, aux maladies, etc., nous tentons d'apaiser notre angoisse en recourant à une consommation excessive (nourriture, jeux, séries télévisées, drogues, porno...).

Or, c'est cette même consommation effrénée qui nous conduit à notre perte et qui renforce par là même l'absurdité et la perte de sens. C'est ce que le sociologue Emile Durkheim désigna sous le terme d'"anomie"

Comment y remédier ?

Reportage sur les champignons

Bolet © Radio France

Balade en Touraine en compagnie de Jacques Martin, champignologue.

Bolets, pieds de moutons, girolles... se laissent découvrir.

