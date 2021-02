Du champ à l'assiette, Denis Cheissoux a tendu le micro à des maraîchers et à des enfants qui pratiquent et expérimentent ce qu'est la nutriécologie !

Panier de légumes de la Ferme du Recueil à Villeneuve-d'Ascq © Radio France / Basile Millet

Reportage près de Lille dans une ferme, puis dans une école élémentaire

Octave Lemaitre et Basile Millet de la Ferme du Recueil © Radio France / Basile Lemaitre

A Villeneuve-d'Ascq, la Ferme du Recueil produit des fruits et des légumes, sur les bases de la permaculture et de l'agroécologie.

Les deux jeunes fondateurs, Basile Millet et Octave Lemaitre, accueillent Denis pour une visite de leur exploitation et de leur philosophie.

Fonctionnant sous le statut de Société Coopérative d’Intérêt Collectif, la Ferme du Recueil est avant tout un collectif ouvert aux énergies extérieures et aux projets novateurs.

Par exemple, Basile Millet et Octave Lemaitre collaborent avec l'entrepreneuse Heather Noreen et la nutritionniste Sophie Léger, en lien avec les écoles de la métropole lilloise sur les questions d'alimentation et de nutriécologie.

Vue aérienne de la Ferme du Recueil, à proximité de Lille © Radio France / Basile Millet

Mais qu'est-ce que la nutriécologie ?

"La nutriécologie a pour ambition de mieux nourrir les hommes à partir d'un environnement préservé", le nutritionniste Christian Rémésy

Des élèves de CM2 à La Madeleine avec Heather Noreen, qui anime des ateliers de nutriécologie © Radio France / Denis Cheissoux

Puis, direction l'école Jeanne d’Arc à La Madeleine, en compagnie d'Amandine Deroubaix, enseignante en CM1, de sa classe et d'Heather Noreen, co-fondatrice de OuiChange et à l'initiative du 1er réseau local de nutriécologie en France.

L'idée de OuiChange : créer un écosystème global (autour de l'alimentation, les biens de consommation et les modes de vie) au sein d'une école ou d'une crèche pour impulser une transition écologique joyeuse et la pérenniser.

C'est parti pour des ateliers de dégustation et des quizz autour des légumineuses !

« Nous avons besoin de sortir du système alimentaire actuel, de produire et de manger autrement pour préserver la santé de l’homme et celle de la planète », Christian Rémésy, paysan-chercheur, nutritionniste, et auteur "La nutriécologie".

