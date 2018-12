Lumières des magasins, des bureaux et dans la rue... nous nous intéressons à la pollution lumineuse et aux gabegies des éclairages publics.

New York City, le summum de la pollution lumineuse : vue de Manhattan et de l'Empire State Building, depuis le toit-terrasse du Rockefeller Center le 28 décembre 2017. © Maxppp / Guillaume Bonnefont

Au menu

Chaque nuit on s'endort, mais elles restent allumées. Dans les rues de la ville ou du village, dans les bureaux de grands immeubles, les lumières veillent. Et quand y voient une façon de se sentir plus tranquille lors de déplacements nocturnes, d'autres crient au gaspillage... On en parle avec nos invitées :

Programmation musicale

Bad boy, BEAT ASSAILANT

Eddy, de Clara LUCIANI

Voyage en Italie, de LILICUB

Pour aller plus loin

Cartes de pollution lumineuse européenne. Avex, association d’astronomes amateurs

Nuit France, plateforme d’information et de partage de connaissances dédiée à la nuit, à la biodiversité nocturne et à la pollution lumineuse

L’astrophotographie et la pollution lumineuse. Sur le site du photographe Pierre Rolin

La réserve internationale de ciel étoilé du Pic du midi (RICE)