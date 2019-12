Quand Léonard arrive au Clos Lucé, il est rassuré. Après Julien de Médicis qui vient de mourir, François 1er le prend sous ses jeunes ailes, le pensionne, le laisse libre de créer. Une relation presque filiale entre le mécène et le génie.

Château du Clos Lucé à Amboise non loin du château de ladite ville royale, mai 2019 © Maxppp / Xinhua News Agency / Newscom

Vinci a grandi dans une nature très riche, il est dès son enfance très observateur, enfant naturel, seul, libre, livré aux éléments, en contact intime avec la nature "La nature c'est ma maîtresse En regardant la nature on voit son futur » Autant dire qu’il était écologiste avant l’heure. Pour lui, pas de différence entre le monde naturel et le monde humain, qui forment un tout.

Dans sa peinture, Léonard imite les méthodes et les secrets de la nature pour la révéler, il essaie de traduire la nature dans les textes avec un pinceau et des schémas, il veut créer une osmose entre peinture et nature.

Elevé dans le village agricole de Vinci en Toscane, sans instruction académique Léonard se fait l’œil. Il observe, engrange les formes, couleurs, émotions.

dans la découverte des plantes, reflets de la lumière, tourbillon des oiseaux, bruissement du vent qu’il puise sa philosophie

Par désir et par logique, il est curieux de tout, nous rappellent Patrick Scheyder, musicien et auteur avec Françis Hallé et A.Bougrain Dubourg de « Léonard de Vinci et la nature » Ed. Ouest France

Découvrons la pensée naturaliste de Léonard en se promenant dans les jardins du Clos Lucé avec Patrick Scheyder et François St Bris non sans avoir fait un détour sur ta tombe à la chapelle St Hubert du Château d’Amboise

L'agronome Marc Dufumier nous décortique le mot "agro-écologie".

Le site du Château du Clos Lucé, située dans le Val de Loire.

Jusqu'au 24 février 2020, cette exposition du Louvre dédiée à Léonard de Vinci

