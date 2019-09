De l'archipel noir à l'archipel vert ou la transformation d'un territoire. Sillonnons les terrils et les anciennes cités minières de Lens et de Loos-en-Gohelle.

Le reportage

-C’est quoi la résilience, papa ?"

-C’est quand on a beaucoup souffert et qu’on a réussi avec le temps, la compréhension, à surmonter sa douleur, à avancer, à reconstruire, à être… "

C’est un pays de charbon qui voulait un peu l’oublier, mais un pays de charbon qui en a la fierté. Plus de 150 ans à donner la becquée d’énergie noire à la France, on a semé des graines de cités au gré du terrain, des veines de charbon, et 543 cités minières ont poussé autour des fosses.

Aujourd'hui, c’est l’histoire d’un bassin qui se réinvente. On est à Lens, ancien paillasson noir du Pas-de-Calais.

Aujourd’hui, le vert et la dignité repoussent. Parce que rien n’est fini et que la fatalité n’est pas un destin. Une chaîne de terrils qui se donnent la main, autour desquels surgissent des projets sociaux, écologiques, humains. Vous saupoudrez de femmes, d’hommes, d’enfants qui doivent faire ensemble, de ballons ronds, de maillots sang et or, de culture qui Louvre ses portes avec humilité, une culture qui ne se pense pas isolément du reste.

Vous reliez les cavaliers -anciennes voies minières - laissez les bois pousser en désordre organisé, labellisez grâce à Euralens petits et grands projets, vous n'imposez rien et construisez avec les gens -« gens de peu » , gens de tout - capables de grandes choses, et aidez à nettoyer la misère... Est-ce une utopie réaliste ?

Passez de l’archipel noir à l’archipel vert !

24 minutes pour tenter l’amorce d’un récit commun qui, tel un terril, doit faire sortir les gens par le haut, en agissant par le désir et non la peur. Comme l’affirme avec justesse l’urbaniste visionnaire Ariella Masboungi : "aucun territoire n’est désespéré".

Nos guides du jour :

Daniel Percheron , ancien président du Conseil Régional du Pas-de-Calais, ancien sénateur socialiste et ex-président de la région Nord Pas-de-Calais

, ancien président du Conseil Régional du Pas-de-Calais, ancien sénateur socialiste et ex-président de la région Nord Pas-de-Calais Gilles Huchette, directeur d’Euralens (structure de développement territorial du nord de la France, qui couvre un ensemble urbain de près de 600 000 habitants)

directeur d’Euralens (structure de développement territorial du nord de la France, qui couvre un ensemble urbain de près de 600 000 habitants) Marie Lavandier, directrice du musée du Louvre-Lens

directrice du musée du Louvre-Lens Jean-François Caron, maire de Loos-en-Gohelle et président de l’Association des biens français du patrimoine mondial

maire de Loos-en-Gohelle et président de l’Association des biens français du patrimoine mondial Marie Forquet, directrice de l’association “Porte mine”, dont le siège est basé dans l'ancienne Maison de l'Ingénieur des mines à Loos-en-Gohelle, un lieu de rassemblement mêlant culture, tourisme, économie sociale et solidaire et développement durable

Le mot de l'environnement

La philosophe Cynthia Fleury nous propose un nouveau mot de l'environnement : "contrat naturel".

