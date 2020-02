À la découverte de l'AOP Bleu du Vercors Sassenage, produit dans la Drôme.

Tommes de Bleu du Vercors dans une cave d'affinage © Maxppp / Le progrès

Le reportage

Paysages du Vercors © Radio France / PNRV/Véronique Giry Jocou

Direction le Vercors Drômois, dans une fromagerie qui fabrique le Bleu du Vercors Sassenage, AOP (Appellation d'Origine Protégée) depuis 1998.

Denis Cheissoux a rencontré le producteur Daniel Vignon, qui fabrique le fameux Bleu du Vercors, grâce aux 35 vaches de sa Ferme de Roche Rousse, située à Saint Martin en Vercors.

Derniers guides de cette balade drômoise : Pierre Weicq, directeur de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, et Olivier Butot, directeur du Parc Naturel Régional du Vercors.

Ils nous exposent notamment les objectifs d'autonomie énergétique d'ici à 2035 sur le territoire du Vercors : réductions de consommation, modernisation des habitations, développer les énergies renouvelables (l'hydro-électricité permet 50% d'autonomie énergétique sur ce territoire).

Olivier Butot évoque aussi les projets liés au bois-énergie, au solaire et à l'éolien.

Le saviez-vous ?

Le Bleu du Vercors Sassenage, sur l'étalage d'un marché © Radio France / Damouns

Connaissez-vous le secret de fabrication du Bleu du Vercors Sassenage ? L'astuce est, entre autres, de mélanger la lait de la traite du matin à celui de la veille que l'on aura fait chauffer puis refroidir!

A l'antenne

Le naturaliste et ingénieur écologue Philippe J. Dubois, auteur de "A nos vaches - Inventaire des races bovines disparues et menacées de France" (Delachaux et Niestlé) nous dresse un panorama des races de vaches de France.

Pour aller plus loin

