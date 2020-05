Denis Cheissoux vous donne à entendre ou à réentendre ce reportage tourné dans la Drôme, à la découverte d'un palais hors-normes, peuplé d'un bestiaire étonnant et édifié par un seul homme

le Palais idéal du Facteur Cheval, à Hauterives (Drôme) © Radio France / Benoît Prieur

Reportage dans le Palais idéal de Ferdinand Cheval

Rediffusion d'une partie de l'émission diffusée la première fois le 26 janvier 2019, et consacrée au célèbre postier Ferdinand Cheval, alias Facteur Cheval.

Cet artiste et amoureux de la nature s'est notamment fait connaître pour "le Palais idéal", monument façonné par ses propres mains 33 ans durant, et que l'on peut visiter à Hauterives dans la Drôme.

Reportage dans une ferme urbaine de Saint-Denis

Rediffusion d'une partie de l'émission diffusée la première fois le 30 mars 2019, et dédiée à Zone Sensible, centre de production d’art et de nourriture, créé en 2018 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Denis Cheissoux a tendu son micro à Olivier Darné, plasticien de formation et pionnier autodidacte de l’apiculture urbaine, à l'origine donc de cette ferme urbaine.

