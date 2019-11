Le moine bouddhiste a photographié des paysages majestueux, de l’Himalaya à l’Islande, en passant par la Patagonie et le Yukon

Matthieu Ricard docteur en génétique cellulaire et moine bouddhiste tibétain, © AFP / Joel Saget

Certains nous alertent sur les menaces qui pèsent sur la Terre, d'autres préfèrent nous montrer la beauté de la nature pour que nous ayons à coeur de la préserver. Matthieu Ricard fait partie de ceux-là.

Moine bouddhiste, auteur de livres, traducteur, mais également photographe, il a baladé son appareil photo aux quatre coins du monde pour en saisir la poésie, l'immensité, la beauté. Il signe un bel ouvrage "Emerveillement : se fondre dans l'immensité du ciel…” aux éditions de La Martinière.

Trekking au Népal, au coeur de l'Himalaya © Radio France / CCO Public Domain

On retrouve Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, pour un nouveau mot de l'environnement : "l'éco-anxiété"

