Cette semaine, Denis Cheissoux nous emmène à la découverte du palais du célèbre postier, amoureux de la nature et pionnier de l'écologie !

Jacques Gamblin dans "L'Incroyable histoire du Facteur Cheval" de Nils Tavernier (en salles depuis le 16 janvier 2019) © SND

CO2 mon amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature...

Au menu

Dans l'actualité :

L'affaire Stocamine. Elus locaux et associations sont vent debout contre la décision du gouvernement de laisser des déchets dangereux enterrés dans l'ancienne mine de potassium alsacienne. Le point sur la situation avec Georges Walter, directeur de l'environnement et du cadre de vie du département du Haut-Rhin, et Marcos Buser, géologue et expert en énergie nucléaire.

Bloom attaque l'état pour excès de pouvoir. Depuis juin 2015, l'ONG réclame sans relâche les données complètes de subventions européennes allouées au secteur de la pêche en France. Devant un mur d'opacité, elle se voit contrainte de porter l'affaire en justice. Récit avec Claire Nouvian, fondatrice de Bloom.

Le reportage :

Une visite du Palais idéal du Facteur Cheval en compagnie de Christophe Bonin, ancien directeur des lieux.

L'interview :

Une rencontre avec Evrard Wendenbaum, fondateur de l'ONG Naturevolution et initiateur du projet Lost Worlds, visant à préserver les dernières terres inconnues de la planète. Il est notamment parti en expédition sur la côte est du Groenland, au Scoresby Sund, le plus vaste système de fjord du monde, afin d'enregistrer les vibrations et la dislocation des glaces à l’aide de capteurs. Expédition qu'il a filmé, et qui sera projetée ce soir dans le cadre du festival Objectif Aventure.

Programmation musicale

Balade brésilienne - Gaël Faye et Flavia Coehlo

Quand ça balance - Michel Legrand

American Dream - J.S Ondara

Pour aller plus loin :

La pétition Sauvons les hérissons, sur Change.org

Pour réécouter l'émission Cause à effets (France Culture) consacrée au "bourbier Stocamine", c'est par ici

La fermeture responsable de Stocamine. Mines de Potasse d’Alsace

Rapport d’information des députés MM. Bruno FUCHS et Raphaël SCHELLENBERGER en faveur du déstockage des déchets de Stocamine. Assemblée nationale, 2018

Stocamine - expertise sur les délais, risques et coûts de déstockage des déchets. BRGM

Desctocamine, pour le déstockage total des déchets toxiques