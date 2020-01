Sur le site des anciens marais salins, on réouvre les espaces et les étangs pour favoriser le retour de la faune et la flore

Etang du Galabert, en Camargue © Radio France / Denis Cheissoux

Le reportage

Denis Cheissoux a chaussé ses bottes pour sillonner La Camargue. Nous sommes sur un site de 6500 hectares, celui des Salins de Giraud, gérés par Conservatoire du littoral. C'est grâce au sel que l'Homme s'est installé ici et s'est développé ; parce qu'avant le sel, c'est une terre qui n'intéresse personne -"la terre de l'Homme rare".

Aujourd'hui, le projet consiste à reconnecter les étangs entre eux, mais également de reconnecter l’étang de Vaccarès à la mer. Il s'agit d'ouvrir des espaces qui avaient été cloisonnés auparavant pour produire du sel afin de favoriser le retour de la biodiversité.

Repos des flamants rose en Camargue © Radio France / Florence Ryk

En effet, ce chantier est favorable aux herbiers que l’on trouve sous l’eau, mais également à la circulation des poissons. Une fois de plus, les naturalistes sont les témoins de l'incroyable capacité de résilience de la nature : la biodiversité réapparaît, y compris sur ces anciens marais salins.

Aux jumelles, on aperçoit des bécasseaux, des canards siffleurs et bien-sûr des flamants roses.

Etang du Galabert (Camargue), et au loin la mer ! © Radio France / Denis Cheissoux

Nos guides camarguais :

Marion PEGUIN , chargée de mission au Conservatoire du littoral

, chargée de mission au Conservatoire du littoral Gaël HEMERY, biologiste et responsable au domaine de la Palissade (Parc Naturel Régional de Camargue)

biologiste et responsable au domaine de la Palissade (Parc Naturel Régional de Camargue) Arnaud GAUFFIER, codirecteur des programmes WWF France

