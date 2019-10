Le journaliste Olivier Nouaillas nous raconte comment l’engagement collectif a sauvé la rivière de son enfance, la Brézentine, dans la Creuse. Portrait d'une rivière et de ses habitants.

La petite rivière de Brézentine, affluent de la rivière de Sédelle dans la Creuse © Radio France / Denis Cheissoux

Le reportage

On confond rarement l’Amazone, l’Orénoque avec la Brézentine et ses modestes 24 kilomètres qui coulent dans le département de la Creuse. Cette rivière fût massivement polluée plus de trente ans par une usine d’équarrissage jamais aux normes. Un jour les habitants de Sagnat, 200 habitants n’ont plus voulu subir ces pollutions au nom du seul emploi et du silence des élus. 150 créèrent l'association « Brézentine Environnement » . Olivier Nouaillas, journaliste à La Vie, raconte ce combat, la reconquête de la rivière de son enfance dans Une rivière en résistance aux éditions du Rouergue. Histoire exemplaire à l’issue positive qui montre une population qui veut sauver, au départ, sa rivière intime avant de devenir un combat écologique. Et à la fin c’est le pot de terre qui gagne.

Le mot de l'environnement

Le philosophe et professeur à l'Université de Lausanne Dominique Bourg décortique le terme "écologie"

