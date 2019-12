Rencontre entre deux concerts avec Hubert-Félix Thiéfaine, qui nous emmène à travers les sommières de la forêt de Chaux, dans le Jura.

Le chanteur franc-comtois Hubert Félix Thiéfaine sur France Inter, 2012 © Maxppp / SIMON DAVAL

CO2 mon amour, l'émission qui rapproche les Hommes en nous rapprochant de la nature...

Le reportage

C’était par une belle fin de journée de printemps, pousses vert tendre plein les arbres, avec un Hubert Félix Thiéfaine disponible, tranquille, peu tourmenté pour une balade en forêt au pays des hêtres et des chênes.

Nous sommes en lisière de la forêt de Chaux non loin de Dole dans son Jura natal. Beau département avec les 22000 hectares de la forêt Chaux dans la plaine, les vignobles puis le premier plateau puis on grimpe vers les épicéas, la neige, le froid sec, le pays des lynx, des cascades, bref un chapitre de la beauté du monde.

Forêt de Chaux, Jura, France © AFP / YVES REGALDI / ALTOPRESS / PHOTOALTO

Thiéfaine a besoin de nature, d’oiseaux, de calme, d’espace pour « mettre les mots au frais » et les sortir le moment venu sur la feuille de papier qui l’attend dans sa cuisine au soleil levant.

Petit, il rêvait de forêt et se voyait en songe courir avec un renard.

Notre jurassien a choisi sa maison il y a plus de 30 ans en fonction du silence… et derrière le silence, le rêve et la musique ne sont jamais loin.

Balade naturaliste, humour et moment rare chez ce poète aujourd’hui tourné vers la vie.

Fenêtre sur l'hiver

Découverte d'un ciel d'hiver dans le jardin lorrain de Jean-Marie Pelt.

Pour aller plus loin

- Le site du Comité Départemental de Tourisme du Jura

- La fiche de la forêt de Chaux établie par l'Office National des Forêts.

- Le site web de La Garance voyageuse

- Le site personnel d'Alain Goy

Programmation musicale