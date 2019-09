Alors que les martinets ont quitté nos contrées fin juillet, les hirondelles, elles, vont bientôt s'envoler vers l'Afrique.

À la rencontre des hirondelles et des martinets © © Christian Couloumy

CO2 mon amour, l'émission qui rapproche les Hommes en nous rapprochant de la nature...

Reportage nature

Nous fêtons ce dimanche le départ des hirondelles. Si nous ne sommes pas toujours certains qu’elles font le printemps, elles font sûrement l’automne. Elles déménagent vers le sud, le Maghreb, l’Afrique subsaharienne. Le rythme circadien leur donne le top départ même si elles ont encore assez de nourriture dans notre pays. 6000 kms par coup de 300 km/ jour. 50% ne reverront pas l’étable qui les a vues naître. Il y a de la casse chez les migrateurs, la traversée est brutale, beaucoup ne sont pas bien préparées.

L’héritage et la transmission des zones d’hivernage font partie de leur culture migratoire ; idem pour le retour au nid en France.

Elles reviendront entre le 15 mars et le 1 avril, un peu plus tard pour les hirondelles anglaises ; le 15 avril est le Swallows day en Grande- Bretagne - Brexit ou non, elles reviendront.

Hirondelles de cheminée ou de fenêtre, de rivage, rousseline ou de rochers, _CO2 mon amou_r vous tend ses ailes vous rejoindre l’hirondelle à la queue-d’aronde, luisante et élégante.

À la rencontre des hirondelles et des martinets / Christian Couloumy

Nos guides pour nous accompagner ce dimanche :

Grégoire Loïs , chargé de la coordination entre les activités de l'agence Ile-de-France de la biodiversité et celles de Vigie-Nature au Muséum national d'Histoire naturelle, dans le Jardin des Plantes de Paris.

chargé de la coordination entre les activités de l'agence Ile-de-France de la biodiversité et celles de Vigie-Nature au Muséum national d'Histoire naturelle, dans le Jardin des Plantes de Paris. François Morel, naturaliste, ornithologue et fabricant d'appeaux dans la Drôme. Sa petite entreprise "Quelle est belle Company" est installée à Beaumont-en-Diois depuis plus de 40 ans.

naturaliste, ornithologue et fabricant d'appeaux dans la Drôme. Sa petite entreprise "Quelle est belle Company" est installée à Beaumont-en-Diois depuis plus de 40 ans. Nous clôturerons cette balade aérienne avec les martinets, dans la vallée de la Durance (Hautes-Alpes), avec Christian Couloumy, naturaliste, président de l’association “Envergures alpines”.

Le mot de l'environnement

Le mot "loup" est décortiqué par le philosophe Dominique Bourg.

Programmation musicale

Avalanches - Batlik

So caugh up - The Teskey Brothers

Pour aller plus loin :

Tout savoir sur les hirondelles et martinets et comment cohabiter. Les conseils de la LPO

Une étude américaine alerte sur la disparition de 90% des hirondelles depuis 1970. Science, 19/09/2019

Où sont passés les oiseaux des champs? En 17 ans, un tiers des oiseaux ont disparu des campagnes françaises. Journal du CNRS 20/03/2018

Le loup en France. Office national de la chasse et de la faune sauvage

Les éleveurs face aux loups. Fédération Nationale ovine

Ferus, association pour la conservation de l’ours, du loup et du lynx en France