Trois escales : le Pic du Midi, un village sans eau dans les Corbières, et le gouffre de Padirac dans le Lot !

Le Gouffre de Padirac, dans le Lot © D. Butaeye / SES de Padirac

Michel Serres nous disait :

La fin du pétrole n’est pas la fin du monde mais l’eau, oui

Demain, les extrêmes vont s’amplifier ; nous en aurons à la fois plus mais d’un coup (inondations), et pas assez (sécheresses).Prenons de la hauteur au Pic du Midi de Bigorre, dans les Hautes Pyrénées, dans un village de l'Aude, sans eau, et écoutons parler les eaux souterraines du gouffre de Padirac.

3 ambiances, 3 couleurs et la même eau du ciel.

Cap sur le Pic du Midi

Pic du Midi de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées © Radio France / Patrick Giraud

A plus de 2800 mètres d'altitude, nous atteignons le Pic du Midi.

Nicolas Bourgeois, directeur adjoint dudit Pic nous explicite l'économie de la neige dans les Pyrénées.

Ici, l'eau est ô combien précieuse !

Reportage dans un village sans eau des Corbières

Frédéric Lizak, journaliste et éditeur, nous conte un village qui n'abrite aucune source et qui se nomme Reki.

Chaque maison recèle en revanche un ou deux puits d'infiltration.

Au sein du village, un bassin naturel a été créé pour pallier cette absence d'eau permanente ; grâce à ce dernier, la biodiversité est de retour : tritons palmés, couleuvres, libellules...

Reportage dans le Gouffre de Padirac

Direction le Quercy, dans le Lot.

Jean-François Mangin, spéléologue et géologue de formation, responsable des contenus scientifiques au Gouffre de Padirac, nous fait descendre à plus de 103 mètres de profondeur, au coeur du "Trou du Diable", baptisé ainsi par son découvreur Edouard-Alfred Martel.

Ici coule une rivière souterraine.

On se croirait au fond d’un télescope ayant pour objectif un morceau de ciel bleu ! ”, Edouard-Alfred Martel

L’Observatoire pyrénéen du changement climatique