Cap sur la presqu'île de Saint-Mandrier-sur-Mer aux côtés de la juriste Marine Calmet qui se bat pour doter la nature de droits

Saint-Mandrier-sur-Mer (Var) © Radio France / Denis Cheissoux

Reportage sur la presqu'île de Saint-Mandrier

Direction Saint-Mandrier-sur-Mer, sur cette magnifique presqu'île du Var, à quelques encablures de Toulon.

Marine Calmet et Denis Cheissoux à Saint-Mandrier-sur-mer © Radio France / Denis Cheissoux

Marine Calmet a 30 ans, femme engagée pour le respect du vivant en lui donnant des droits puisque le massacre continue d’année en année, oblitérant ainsi les chances de survie de notre humanité lobotomisée par toujours plus de croissance, sans jamais s’interroger sur la notion de progrès.

Elle est engagée, mais aussi compétente car juriste environnementale.

Et elle a signé l'ouvrage "Devenir gardiens de la nature -pour la défense du vivant et des générations futures" (Tana éditions), comme un prolongement de ses trois années d'engagement en Guyane française contre le projet de mine industrielle, nommée Montagne d'or, et les forages offshore de Total.

Faire sa part de colibri, changer de récit et se changer soi sont indispensables… mais un changement de société, une vraie transition se feront si on change les règles du jeu, ou du moins si on fait appliquer les lois environnementales existantes.

Cela prendra une génération. Peu importe, faire, agir, désobéir si nécessaire, avancer pour protéger et défendre notre lien à la Terre.

Former une nouvelle communauté du vivant est le crédo réaliste de Marine Calmet.

Paysage de Saint-Mandrier-sur-Mer (Var) © Radio France / Denis Cheissoux

Denis Cheissoux l'a rencontrée sur sa terre d’enfance, une terre de galets, une plage face à la mer, à Saint-Mandrier, dans le Var, avec le cap Sicié pour voisin.

Son père, Dominique Calmet, ingénieur et scientifique, est à la tête de l'Association pour la Protection de l’Environnement et l'amélioration du cadre de vie de la presqu’île de Saint Mandrier (APE), comptant 210 adhérents actifs.

Lui aussi se bat contre l’urbanisation excessive des lieux.

Une jolie filiation père fille, avec le sourire d’Ulysse, 6 mois, la 3e génération, fils de Marine Calmet.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour aller plus loin

L’association Wild Legal co-fondée par Marine Calmet

Vidéo - Le procès-simulé de Wild Legal contre le fléau de l'orpaillage illégal et de la pollution au mercure qui affectent la Nature et les peuples de Guyane et d‘Amazonie

Qu’est-ce que l’écocide ? Définition sur le site de la fondation Stop Ecocide

Jugement historique dans l’Affaire du Siècle : l’État condamné pour inaction climatique. 02 février 2021

Devenir juriste en droit environnemental

Programmation musicale