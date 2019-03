Cette semaine dans "CO2 mon amour", on parle "artgriculture" avec Olivier Darné, pionnier de l'agriculture urbaine, et modèle agricole argentin, avec le documentariste Fernando Solanas !

"Zone Sensible", la ferme urbaine de Saint-Denis, lieu de production agricole et culturelle (19 mai 2018) © Maxppp / Bruno Levesque

Dans l'actualité cette semaine

"Tous au compost" ! Du 30 mars au 14 avril, c'est la sixième Semaine du compostage de proximité. Près de 1000 événements sont organisés à travers la France. Cette opération nationale est conduite par le Réseau Compost Citoyen, qui fêtera cette année ses 10 ans, en partenariat avec l’Ademe et la Fondation Lemarchand. Plus d'infos sur ici !

Le reportage

Olivier Darné, plasticien de formation et pionnier autodidacte de l’apiculture urbaine, nous fait découvrir sa ferme urbaine de Seine-Saint-Denis, Zone Sensible, centre de production d’art et de nourriture, créé en 2018. Ce collectif d’artistes a pour objectif de poser des abeilles et des questions dans l’espace public. La ferme ré-ouvrira au grand public le 6 avril, et pour plus d'infos, c'est par ici !

Olivier Darné, plasticien de formation et pionnier autodidacte de l’apiculture urbaine, dans sa sa ferme urbaine de Seine-Saint-Denis, "Zone Sensible" © Radio France / Denis Cheissoux

Ferme urbaine de Seine-Saint-Denis, "Zone Sensible", centre de production d’art et de nourriture, créé en 2018 © Radio France / Denis Cheissoux

Notre invité

Le réalisateur argentin multiprimé Fernando Solanas nous fait l'honneur de passer par CO2 mon amour pour présenter son nouveau film, Le grain et l'ivraie, en salles le 10 avril. Une plongée terrifiante au coeur d'un modèle agricole intensif, où le soja transgénique est roi. aux conséquences sociales (exode rural), sanitaires (cancers, malformations) et environnementales désastreuses.

Zoom sur ID, le média des solutions

ID, (www.linfodurable.fr), premier média sur le développement durable pour s’informer et agir, lance sa campagne de crowdfunding sur KissKissbankBank : 35 000€ sont à récolter d'ici le 17 avril. A la clé, des recrutements de journalistes en régions et une amélioration du site web pour relayer plus d'initiatives locales. Plus d'infos ici !

Programmation musicale :