Avec comme guide le géologue, vulcanologue et photographe Arnaud Guérin, on arpente cette plage de la Manche, entre récit naturaliste et géologique

Les dunes et la plage d'Hattainville, dans le Cotentin, depuis le cap de Carteret © Arnaud Guérin

Le géologue Arnaud Guérin et Denis Cheissoux à Utah Beach, dans le Cotentin © Radio France / Denis Cheissoux

Des embruns, la Manche, une plage, celle de Utah Beach au sud du Cotentin.

Des jeunes, le 6 juin 1944, n’ont pas choisi d’aller à la plage pour le plaisir, ils venaient sauver notre liberté.

Sous la plage, pas de pavé mais des balles.

Aujourd’hui, ce lieu est un espace de paix, de mémoire, de jeux, d’insouciance. La mer et la plage continueront inlassablement à se marier.

Mais que sait-on du fonctionnement d’une plage ?

Au-delà de la carte postale, la plage est l’un des environnements naturels les moins bien connus de la planète.

Arnaud Guérin, géologue et photographe a son double regard scientifique et esthétique.

Venez découvrir ce lieu que vous connaissez tous … en apparence, en surface, en vacances au bord de la mer.

Laisse de mer enlacée au sable, zone de balancement, érosion, musique de la houle …

La plage est la fin de la mer et le début de la terre, formidable lieu mouvant sous l’influence des marées qui gigotent deux fois par 24h, et aussi le début de nos rêves.

Plage d'Omaha Beach dans le Calvados, lieu de mémoire et sublime plage à barres sableuses / Arnaud Guérin

Coucher de soleil sur l'estran d'Utah Beach et ses lignes de bouchots / Arnaud Guérin

Arnaud Guérin est l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier : “La Plage - une nature cachée”, aux éditions Glénat.

Pour aller plus loin

Découvrir la nature sauvage et préservée du département de la Manche

Guide géologique de la Manche. 10 itinéraires de randonnée détaillés. Jacques Avoine - Laura Baillet - Lionel Dupret, Société géologique de France

Utah Beach, le musée du débarquement

Programmation musicale