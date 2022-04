Direction la Loire-Atlantique en compagnie de trois guides naturalistes : une chargée de mission Natura 2000, un ornithologue et un saunier !

Les dunes de la baie de Bourgneuf, en Loire-Atlantique © Radio France / Denis Cheissoux

C’est un lieu peu connu de nos compatriotes, un lieu qui ne la ramène pas entre deux stations balnéaires comme Saint-Jean-de-Monts et des îles comme Noirmoutier ou Yeu.

La baie de Bourgneuf avec le Marais breton est un des plus vastes marais français, site Natura 2000, classée Ramsar, zone humide de prestige, avec un travail volontaire des communes pour entretenir ces 55 000 hectares dédiés à l’élevage extensif de vaches maraîchines, aux marais salants, aux oiseaux dont le hibou des marais, rare en France.

La commune de Le Perrier porte à cœur cet espace et se bat pour la qualité de l’eau, qui est toujours menacée par l’extension des maraîchages industriels.

C’est un lieu magique qui concilie patrimoine culturel et naturel ; ici les deux sont tellement liés par leur histoire.

Ce qu’on observe aujourd’hui est unique, dans sa forme, dans sa diversité, mais aussi prépare la biodiversité de demain.

Jean-Guy Robin, chargé de mission environnement et Julie Ayçager, chargée de mission Natura 2000 © Radio France / Denis Cheissoux

La naissance du Marais breton a quelques milliers d’années : le niveau des océans monte et créé une vaste baie.

Sur cette baie, les hommes vont certainement s’installer au départ pour fabriquer du sel, de l’or blanc.

La Baie - la Baia - devient au cours du Moyen-Age le grenier à sel de tout le nord de l’Europe.

Après plusieurs revers, l’activité du sel laisse progressivement place à l’agriculture, en fonction des conditions édaphiques ; l’activité des fermes s’oriente vers l’élevage, la culture ou la production de foin.

Les marais salants persistent comme des traces du passé salicole, mais aussi nous rappellent la situation de ces espaces situés en dessous du niveau de l’océan à marée haute.

Le saunier Jean-Noël Pitaud et Denis Cheissoux sur l'île de Normoutier © Radio France / Denis Cheissoux

Julie Ayçaguer, chargée de mission Natura 2000 au syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf, Jean-Guy Robin, chargé de mission environnement auprès de la communauté de communes Océan-Marais-de-Monts à Saint-Jean-de-Monts et responsable scientifique et technique de l'écomusée du Daviaud, et Jean-Noël Pitaud, saunier maniant l’ételle, ce grand racloir, sont nos guides naturalistes.

Une roselière de la baie de Bourgneuf (Loire-Atlantique) © Radio France / Denis Cheissoux

Une pratique ancestrale dans les marais : le saut à la ningle © Radio France / Denis Cheissoux

Pour aller plus loin

▶︎ Opération Littoral 2022 « Attention, on marche sur des œufs ! »

La pratique de la ningle pour le saut et la navigation dans les marais

L'Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf

Description du site Natura 2000 de la baie de Bourgneuf

La baie de Bourgneuf : l'artificialisation des milieux de Claire Lièvre. Travaux du Laboratoire de Géographie Physique Appliquée, 2005

Le hibou des marais