Partons à la découverte de cette forêt drômoise, géologiquement atypique et riche en biodiversité, en compagnie du géographe Bernard Foray-Roux et d'une chevrière Inès de Rancourt

La Hêtraie-sapinière de la forêt de Saou, dans la Drôme, en automne © Bernard Foray-Roux

Le Synclinal perché de la forêt de Saoû, vu du ciel / Bernard Foray-Roux

Reportage sur le plus beau Synclinal d'Europe, la forêt de Saou

C’est un morceau de Préalpes, aux portes de la vallée du Rhône.

C’est une forêt à l’avant-poste du Vercors.

Elle sent déjà un peu la Provence qui l’attrape par la main, mais elle résiste.

Certes, du thym, de la lavande, du romarin, un peu d’olivier coulent dans ses veines mais cette forêt, magie géologique et Espace Naturel Sensible, télescope les espèces végétales et animales, mélange la tulipe alpine et le genévrier méditerranéen.

Cette bulle, qui représente 260e de la surface du département, accueille 1/3 des espèces de la Drôme.

Un gigantesque plissement terrestre qui vient des océans, qui pousse vers le ciel ses murailles de calcaire.

Les aiguilles dans la forêt de Saou (Drôme) © Radio France / Denis Cheissoux

On y entre et sort par la rivière, la Vèbre, la rivière des castors ou par les « pas » (les cols) en altitude.

Saou signifie : vallée traversée par l’eau, avec la même étymologie que la Saône ou la Seine.

Au XIIe siècle, on fuyait les brigandages, on fuyait les épidémies de peste qui ravageaient 40% de la population ; la forêt abritait.

L’histoire humaine est présente depuis la Préhistoire, indissociable de la nature.

Le Synclinal perché, le plus haut d’Europe, est en suspens au-dessus de la vallée.

Avec Inès de Rancourt et ses chèvres de la "La Ferme qui Saoûrit" et Bernard Foray-Roux, géographe et conférencier, bienvenue dans cet isolat alpin aux portes du Midi, qui doit sa richesse à l’intervention humaine…sous l’œil des Trois Becs, montagne tutélaire de la forêt de Saou.

