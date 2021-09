A bord d'une barque, nous naviguons sur les 65km de canaux, au coeur des jardins flottants de la capitale picarde, en compagnie notamment de l'un des derniers hortillons

Au coeur des canaux des hortillonnages d'Amiens © Radio France / Denis Cheissoux

La barque en bois de l'hortillon, au coeur des hortillonnages d'Amiens © Radio France / Denis Cheissoux

Les hortillonnages, c’est le mariage de la terre, de l’eau douce et des légumes.

Et aujourd’hui la Culture au service de la culture.

Nous sommes en terre picarde dans les hortillonnages, un milieu humide singulier. A l’origine, il s’agit d’un ensemble de marais et d’îlots de la Somme, en amont d’Amiens.

L’histoire est ancienne, on dit que la cathédrale d’Amiens fut construite au XIIIe siècle sur un champ d’artichauts. Ce dernier aurait été cédé par les maraîchers des hortillonnages.

En 1524, il y avait 10 000 hectares d’hortillonnages ; combien étaient déjà cultivés à l’est d’Amiens : 300, 500, 1000 hectares ?

Ces îlots de terre, les « hortus », les jardins étaient reliés par une suite de canaux, de rieux. On circulait d’une île, d’un lopin de terre à l’autre en barque.

Aujourd’hui, moins de 25 hectares sont cultivés par 7 maraîchers.

La ville a gagné sur le marais et lui-même, faute d’entretien, de curage, a gagné sur les terres. De nombreuses terres productives privées se transformèrent en jardins d’agréments.

Ces hortillonnages participent à l’image d’Amiens. Ces jardins, ancêtres des circuits courts, remplissaient les ventres de choux, carottes, radis, pommes de terre, navets, salades …

Les derniers maraîchers furent pris d’assaut lors du confinement, on retrouva les vertus du bon et près de chez soi, sans brûler du pétrole pour aller au supermarché.

Ces lieux sont également mis en valeur grâce à l’association Arts et Jardins et le Festival des Hortillonnages.

Sur la barque des hortillonnages, Nathalie Vallée, Francis Parmentier, Denis Cheissoux et Gilbert Fillinger © Radio France / Denis Cheissoux

Culture version « Que la terre est basse mais généreuse », et culture version artistique avancent main dans la main, barque dans la barque grâce à Gilbert Fillinger (directeur de l'Association Art & Jardins/Hauts-de-France et du Festival international des Hortillonnages d’Amiens) Nathalie Vallée (directrice de production dudit Festival), Francis Parmentier - le dernier maraîcher en barque né dans un chou- les jeunes en insertion et les bénévoles.

Des œuvres, des regards créatifs de plasticiens paysagistes écolos créent la surprise sans envahir le site. Une réussite qui nourrit le corps et l’esprit !

Embarquez dans le calme des roseaux, dans le langage des oiseaux dans cette terre fertile, sous le regard généreux de la Somme limoneuse.

Pour aller plus loin

S.O.S hortillonnages, l’association pour la défense des propriétaires, le respect de la faune et de la flore

Le musée des hortillonnages

Hier, dans les hortillonnages d’Amiens, une collection de cartes postales anciennes

Marais et tourbières des vallées de la Somme et de l’Avre (fiche descriptive Ramsar)

Programmation musicale