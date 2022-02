Nous partons aux abords du lac Léman, côté suisse, pour admirer cet oiseau majestueux, avec pour guides Lionel Gauthier et Anne-Sophie Deville, auteurs de "Le lac du cygne" chez Glénat

Une famille de cygnes © CC

Pourrions-nous imaginer le Léman sans ses cygnes ? Et pourtant le cygne fut introduit sur les eaux genevoises au XIXème siècle.

Il y eut même une diplomatie du cygne. Comment vit cet herbivore discret souvent en zone urbaine ?

Le vilain petit canard sera à l’honneur avec le musée du Léman à Nyon : "Le cygne ? Un illustre inconnu !"

Musée du Léman, à Nyon © Radio France / Denis Cheissoux

C’est pour cette raison que le Musée du Léman à Nyon, entre Genève et Lausanne, dans le canton de Vaud, lui offre une exposition et un livre "Le lac du cygne - Histoire d'un oiseau blanc sur le Léman", signé par Lionel Gauthier et Anne-Sophie Deville.

Oiseau souvent introduit, commun, sa beauté ne suffit pas à intéresser vraiment les ornithologues. Le cygne s’en fiche. "Il est beau !", disent les enfants, les parents. Le cygne est un vilain petit canard qui a réussi et qui lit le conte d’Andersen à ses cygnons. Sa peau est noire comme le bulbe au-dessus de son bec, recouverte de plumes blanches.

Le cygne fut longtemps un animal diplomatique que les princes ou élus offraient aux autres villes. Louis XIV offrit quatre cygnes au commandant de ses Gardes-Suisses en 1690, en fit cadeau à sa ville de Lucerne. Il voulut embellir la Seine grâce à ces derniers, et une ordonnance royale le protégea.

Le lac Léman © Radio France / Denis Cheissoux

Mais c’est bien plus tard, par un premier couple importé de Paris en 1837 que le cygne connut le Léman. Aujourd’hui, l’animal est son emblème, on a l’impression qu’il vécut de tous temps.

Cet animal, aussi beau que son caractère est ombrageux, a su se faire accepter dans un univers urbain. Cet herbivore n’est pas en concurrence avec les pêcheurs et sa trachée artère ne lui permet pas de chanter (s'agissant du cygne tuberculé, connu de tous - on en dénombre 650 000 en Europe, dont à peine 600 sur le Léman).

Ce silence se marie très bien avec les pays de Vaud, Valais ou Genevois… Même si le Lac des cygnes de Tchaïkovsky est russe ou allemand, l’animal a été préempté dans l’imaginaire collectif par le Léman.

Anne-Sophie Deville et Lionel Gauthier, auteurs de "Le lac du cygne" chez Glénat, dos au lac Léman © Radio France / Denis Cheissoux

Suivons ce palmipède aux 23 cervicales grâce à la docteure en écologie et cinéaste Anne-Sophie Deville et au conservateur et géographe du Musée de Nyon, Lionel Gauthier.

