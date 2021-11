La Méditerranée comme horizon, nous partons à la Seyne-sur-mer, dans le Var et tendons l'oreille à un grand sage

« Nos corps sont un carrefour de pressions écologiques et nos âmes un carrefour de récits », nous dit Boris Cyrulnik.

C’est une voix familière, simple, rassurante. Nous parlerons de l’homme victime de son succès, des animaux, de nature, de la mer qu’il a choisi pour son internat en 1965 car :

Au bord de la mer, on ne peut pas être malheureux !

Et, poursuit le neuropsychiatre :

On n’est pas séparable de notre milieu comme le fait croire l’individualisme roi, un des moteurs du capitalisme.

Le vent s’est invité au cours de la conversation. Le Mont Faron nous regarde, les « pointus » dansent sur la mer.

Quand on a eu une enfance comme la mienne, soit on reste fracassé soit on revit grâce au rêve qui donne une certaine force. J’étais donc contraint de réaliser ce rêve.