Nous nous rendrons à l'hôpital de Voiron (Isère) et à celui de Niort (Deux-Sèvres), deux exemples qui illustrent la prise en compte des bienfaits de la nature pour les malades et leurs familles

Verger de pommiers anciens dans l'Espace vert de l'hôpital de Voiron (Isère) © Jean-François Noblet

Reportage aux abords du nouvel hôpital de Voiron avec le naturaliste Jean-François Noblet

Poste de nourrissage d'oiseaux dans l'Espace vert de l'hôpital de Voiron (Isère) / Jean-François Noblet

C’est à Voiron dans le Dauphiné, 20 000 habitants, irriguée par la Morge au débouché de la Cluse l’Isère.

Voiron est une des trois villes d’entrée du massif de la Chartreuse. A 25 km au nord-ouest de Grenoble.

Voronis en latin signifie "sommet rocheux".

Justement … montons sur un petit plateau qui domine la ville, c’est là qu’est sorti de terre le nouvel hôpital de Voiron, qui sera bientôt inauguré.

Le Pays Voironnais, 95 000 habitants, est indépendant par rapport à l’énorme agglomération grenobloise de 500 000 habitants.

L’association naturaliste Le Pic Vert, emmené par le très efficace et engagé Jean-François Noblet, a recruté 850 adhérents à jour de leur cotisation et 300 actifs sur le terrain – un record en France !- et entend faire bouger les choses positivement en construisant avec les élus, les architectes, les décideurs.

Cabane d'observation aux abords du nouvel hôpital de Voiron (Isère) / Jean-François Noblet

Et si ce nouvel hôpital devenait aussi un lieu de nature (pas à l’intérieur mais à l’extérieur) ?!

Aussi, un circuit ceinture l’hôpital, lequel fut réalisé en collaboration avec un bureau d’études, la direction de l’hôpital, l’Agence Régionale de Santé, la municipalité voironnaise.

Résultat ? On peut marcher et pousser un fauteuil roulant en s’arrêtant à différentes stations qui racontent et accueillent la nature du lieu.

Affût aux oiseaux, aux mammifères, aux batraciens, caméra dans les mangeoires ou les nichoirs, des explications.

Depuis leur chambre, sur leur écran de télévision, les patients pourront suivre l’éclosion des nids, le va-et-vient des ravitaillements à la mangeoire.

La nature, c’est prouvé scientifiquement, ne guérit pas d’une maladie mais permet d’aller mieux chez les patients qui l’observent.

Certains malades, à pathologie égale, guérissent plus vite.

Cette expérience grandeur nature est une première en France dans le domaine hospitalier.

L'une des mares de l'Espace vert du nouvel hôpital de Voiron / Jean-François Noblet

Focus sur le Centre Hospitalier de Niort

Interview avec Bernard Jourdain, chargé du développement durable au Centre Hospitalier de Niort (Deux-Sèvres).

Il nous relate toutes les actions mises en place depuis 2009 au sein de son hôpital en faveur du développement durable, de la lutte contre le gaspillage alimentaire mais également de la biodiversité.

Cela se traduit, entre autres, par la construction d'un bâtiment à énergie positive (l'hôpital de jour), chauffé au bois.

Il rappelle également qu'en matière de décarbonisation le secteur de la santé est en retard !

