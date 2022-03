Direction la Meuse à la découverte d'une forêt de guerre, théâtre de batailles pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits !

Au coeur de la forêt d'Argonne, dans la Meuse © Radio France / Dominique Landragin

C’est une terre mal connue, sauf des habitants de l’Est.

L’Argonne, un bout de terre de la Meuse, avec une forêt nord sud dont la tête est blottie dans les Ardennes.

Restons dans la Meuse, une forteresse naturelle au pays de l’Arbre Roi.

Lui, on ne l’arrêtera pas, contrairement à Louis XVI et sa famille en juin 1791 à Varennes.

On n’arrête pas les arbres, ils repoussent même après une guerre des mines, même dans une forêt à la peau trouée d’obus.

On la nommera "Forêt de guerre", elle ne sera pas décorée, c’est elle le décor qui nous invite à la paix.

Elle ne veut plus abriter la folie des hommes mais leur bien être, tout en n’oubliant pas l’Histoire.

Jean-Paul Amat, Dominique Landragin et Sébastien Lartique dans la forêt d'Argonne (Meuse) / Denis Cheissoux

Jean-Paul Amat, biogéographe - à la croisée de l’histoire, la géographie et de l’écologie arborée - Dominique Landragin, responsable de la LPO de la Meuse et Sébastien Lartique de l’association Meuse Nature Environnement nous racontent ces lieux pleins d’oiseaux et de loups en plaine, avec leurs regards et sensibilités croisés.

Une chose est sûre : le couvert végétal qui disparaissait quand le front avançait a gagné.

Aujourd’hui, c’est ce vivant qu’il faut protéger et embellir.

Une cigogne noire / Dominique Landragin

Le pic noir / Dominique Landragin

Une bondrée apivore / Dominique Landragin

Un pic mar / Dominique Landragin

Programmation musicale

The epidemiologist - Pete Doherty

Tombé du ciel - Jacques Higelin

Pour aller plus loin

Les combats de l’Argonne en 1914-1918

14-18, les forêts dans la Grande guerre. Un dossier de l’Office National des forêts

Vidéo - Conséquences écologiques des conflits : le cas de la Grande Guerre. Ministère de la transition écologique, 2019

Ukraine : « La dévastation de l’environnement est une bombe à retardement ». Reporterre, 02/03/2022