Depuis 2005, le Conservatoire des sites naturels de Picardie et les autorités militaires de Sissonne travaillent main dans la main en faveur de la biodiversité.

Le Colonel Edouard Le Jariel des Chatelets devant le troupeau de moutons qui paisse sur le camp militaire de Sissonne © Radio France / Denis Cheissoux

À la découverte d'une biodiversité remarquable sur le site militaire de Sissonne

Devant le camp militaire de Sissonne, dans l'Aisne © Radio France / Denis Cheissoux

A mon commandement, direction le camp militaire de Sissonne dans l’Aisne !

Pour y cueillir des pâquerettes dans un camp militaire ? Vous ne croyez pas si bien dire.

80% des terrains militaires en métropole font l’objet d’un classement au titre de la biodiversité ou font partie d’une zone d’intérêt faunistique et floristique remarquable. Cela vaut le coup de s’y s’intéresser.

L’Armée est le plus grand propriétaire foncier d’Etat : 275 000 hectares.

Ce qui, en ces temps où l’écologie n’est pas qu’un joli mot, vous oblige. Un plan Biodiversité 2030 est mis en place.

« Le camp militaire, les chars, les moutons et la nature » : jolie fable ?

Eh bien tout ceci peut fonctionner assez bien.

Transhumance sur le camp de Sissonne (Aisne) © Radio France / CEN Hauts-de-France / David Frimin

Exemple avec ce camp de Sissonne - CENZUB (Centre d'entraînement aux actions en zone urbaine), qui sert à la formation au combat urbain des unités de notre Armée de terre.

Le Colonel Edouard Le Jariel des Châtelets, chef de Corps, commande ce camp pour deux ans et a un vrai regard sensible sur la nature pudiquement caché par un treillis.

Ce lieu est intéressant. Si on regarde une carte, tout autour, c’est la fête aux pesticides, à l’intensif. Ici, dans cet isolat, la richesse en fleurs et en animaux est reconnue au niveau national et européen.

Nos militaires se focalisent sur 500 hectares, les 5500 autres sont pour la nature.

Le boulot premier du militaire étant de nous défendre, c’est le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France, avec Loïc Léglise, qui cogère cet lieu.

Denis Cheissoux vous emmène donc à Sissonne prendre un bol de nature surprenant !

Des moutons du Conservatoire picard débroussaillent le site militaire de Sissonne (Aisne) © Radio France / Denis Cheissoux

